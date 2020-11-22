نائب رئيس جامعة أسيوط يدعو إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الشباب

أسيوط – فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إيمانه الكامل بدور مؤسسات التعليم الجامعى بوجه عام فى ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن فى نفوس النشء، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة التفاعلية والتى تحرص إدارة الجامعة على دعمها وتشجيعها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإقامتها وذلك يأتى انطلاقاً من الدور المجتمعي والخدمى الذى تقوم به الجامعة فى نشر القيم الإيجابية النبيلة ودحض كل ما من شأنه نشر الفتن والعداوة.

جاء هذا التصريح تعقيباً على مشاركة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى ندوة ضمن فعاليات معسكر الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية والتى جاءت بحضور الدكتور جمال محمد على عميد الكلية، وكوكبة وكلاء الكلية وأساتذتها وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة بالكلية، وحشد من طلاب الفرقة الأولى .

وفى مستهل أعمال الندوة رحب الدكتور شحاتة غريب بطلاب الفرقة الأولى متمنياً لهم التوفيق والنجاح، كما حثهم على ضرورة العمل الجاد والالتزام بالحضور مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، فضلاً عن أهمية التواصل المستمر مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ، وفى هذا الشأن فقد ثمن على دور كلية التربية الرياضية ونشاطها المستمر فى عقد العديد من الأنشطة الهادفة إلى مناقشة القيم الإيجابية والتي يأتى على رأسها الانتماء والولاء للوطن، موضحاً دور الشباب فى الدفاع عن الأرض والوطن ودحض الفتن والمؤامرات التى تعصف به ويأتي ذلك من خلال وعيهم بحقائق الأمور وزيادة اطلاعهم على المستجدات التى تحدث فى الدولة المصرية، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم الندوات السياسية والدينية والاجتماعية التى تهدف جميعها إلى توعية الطلاب حب الوطن والعمل بجد لخدمته وحفظ امنه وسلامته وموارده بما يحقق النهضة المنشودة .

كما استعرض بعض المستجدات التشريعية الداعمة للدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك فى الجانب الصحي والاقتصادي والخدمي وذلك للحد من الآثار السلبية للفيروس على جميع الأصعدة .

ومن جانبه فقد أشار الدكتور جمال محمد على ان هذا المعسكر يأتى ضمن سلسلة من المعسكرات التى دأبت إدارة الكلية على إقامتها طوال العام الدراسي والتى تأتى ضمن دورها فى ربط طلابها بالمجتمع وتوعيتهم ونشر الثقافات، لافتاً إلى أن المعسكر تضمن برنامج ترويحى وخدمة عامة وإسعافات أولية ، متمنياً لكافة الطلاب عام دراسى ملىء بالخير والتقدم .