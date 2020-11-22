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ممثل إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: دخلنا مرحلة جديدة فى تخصيب اليورانيوم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:51 م
ممثل إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: دخلنا مرحلة جديدة فى تخصيب اليورانيوم ايران
كتب أحمد عرفة

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أكد ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران دخلت مرحلة جديدة بخصوص تخصيب اليورانيوم، وفقا لمصادر إعلامية.

وضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والولايات المتحدة على إيران، اليوم الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سري".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد في طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته. ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.

 

 

 


ايران

اليورانيوم

الطاقه الذريه

الوكاله الدوليه

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