اليوم السابع
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مصرع وإصابة 5 فى تصادم سيارة بكتلة خرسانية على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:29 م
مصرع وإصابة 5 فى تصادم سيارة بكتلة خرسانية على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 4 آخرين فى تصادم سيارة ملاكي بكتلة خرسانية على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، اليوم الأحد، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، مروة عبد الجواد محمد، 20 سنة، جثة هامدة.

كما استقبلت طوارئ المستشفى، خالد أحمد توفيق، 48 سنة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومحمد خالد أحمد، 18 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وخالد عبد الجواد محمد، 30 سنة، مصاب بجرح قطعى بالصدر، ويزيد خالد عبد الجواد، طفل، سنة ونصف، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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