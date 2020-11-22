مصرع مزارع وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا‎

قنا - صابر سعيد

لقى مزارع مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب آخر وذلك فى مشاجرة إثر خلافات بين عائلتين على قطعة أرض بمركز دشنا، شمالى محافظة قنا، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا يفيد مزارع وإصابة آخر فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بنجع سعيد التابعة لمركز دشنا.

وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن مصرع محمود خضري، مزارع، وإصابة آخر، فى خلافات بين عائلتين على قطعة أرض بنجع سعيد، بمركز دشنا.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.