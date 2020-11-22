مسؤل بالصحة العالمية: نخسر فائدة المضادات الحيوية عند استعمالها عشوائيا

كتبت أمل علام

نظمت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم عبر الفيديو، عن المضادات الحيوية بمناسبة الأسبوع العالمى لمضادات الميكروبات، بحضور عدد كبير من المستشارين بمنظمة الصحة العالمية، وبحضور مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إننا قد نخسر فائدة المضادات الحيوية عند استعمالها بشكل عشوائى، موضحة أن موضوع مكافحة المضادات الحيوية هي من الأمور التي بدأنا نركز عليها من حوالى عامين إلى 3 أعوام، ووصل إلى مرحلة خطيرة جدا ولابد أن يكون هناك إجراءات صارمة لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأشارت إلى أن هناك نوعا من التوجه للتخفيف من خطورة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن فيروس كورونا هو ناتج عن التهاب فيروسى، والمضادات الحيوية لا نستعملها إلا فى الأمراض الناتجة عن البكتيريا، ولكن لابد من استعمالها بشكل واعى لأننا لنا سنة نعانى من جائحة كورونا، ولكن مع الأيام المقبلة مع تطور المنحنى الوبائى ووجود لقاح، لابد من ترشيد تناول المضادات الحيوية حيث أن المضادات الحيوية يتم تناولها للكثير من المرضى للوقاية وعلاج الأمراض المعدية من مرضى السرطان والجراحات المختلفة، وخلال فترة الجائحة لابد من وجود وعى بالمجتمع الطبي ليكون هناك استخدام رشيد للمضادات الحيوية.

وقالت، في الوقت الحالي لا يوجد مضاد حيوى ثبت أنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا ، ولكن ثبت أن عقار ديكساميثازون يخفف من حده فيروس كورونا في الأعراض الخطيرة للمرضى بالمستشفيات، موضحة أن هناك مضادات حيوية لابد أن نستخدمها، في المرضى الذين يتعرضون لالتهابات ناتجة عن بكتيريا مصاحبة لفيروس كورونا ناتجة عن مضاعفات الفيروس، مثل الإصابة مثلا بالأنفلونزا ، وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، عندها لابد من تناول المضاد الحيوى، مؤكدة أنه لابد من الاعتماد على تشخيص الطبيب، واجراء الفحوصات بالأشعة لتقرير الدواء المناسب اذا كان المريض يحتاج الى المضاد الحيوى من عدمه.

وأوضحت، أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تحدث نتيجة استخدامها المتكرر، وبشكل عشوائى ونفقد قدرة المضادات الحيوية على التخلص من الأمراض المعدية والميكروبات نتيجة كثيرة استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع الى البيانات.