اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 05:04 ص
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دراسة: المضادات الحيوية دون داعٍ تزيد معدلات الربو عند الأطفال

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:00 ص
دراسة: المضادات الحيوية دون داعٍ تزيد معدلات الربو عند الأطفال الربو عند الاطفال
كتبت فاطمة خليل

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أظهرت دراسة كندية جديدة أن معدلات الربو قد انخفضت في كندا، حيث يتجنب الأطباء وصف المضادات الحيوية للأطفال الصغار إلا عند الضرورة، وأشار الباحثون إلى أن وصف المضادات الحيوية خلال الأشهر الـ12 الأولى من عمر الطفل يرتبط بضعف خطر الإصابة بالربو في سن الخامسة.

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ووفقاً لموقع "health"  فإن هذه النتائج مهمة لأنها يمكن أن تؤدي إلى تغيير كيفية معالجة الأطباء للرضع الذين يحتاجون بشدة إلى تناول المضادات الحيوية، على سبيل المثال ، قد يحتاجون إلى تناول بعض مكملات البكتيريا المفيدة للمساعدة في استبدال ما فقد من المضادات الحيوية.

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة UBC الكندية ومستشفى بريتيش كولومبيا للأطفال ومركز السيطرة على الأمراض الكندي ونشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي، أكدت أن وصف المضادات الحيوية خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من حياة الطفل يرتبط مع ضعف خطر الإصابة بالربو تقريبًا في سن الخامسة.

وحلل الباحثون بيانات من 4.7 مليون شخص يعيشون في مقاطعة "بريتش كولومبيا " بكندا مع بيانات 2644 طفل كندي.

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وما وجدوه هو أنه بين عامي 2000 و 2014، انخفضت حالات الربو لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، بنحو 26 %.

ومع ذلك، وجدوا أيضًا أن كل زيادة بنسبة 10٪ في وصف المضادات الحيوية كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 24٪ في حالات الإصابة بالربو.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ستيوارت تورفي، أخصائي مناعة الأطفال في مستشفى بريتيش كولومبيا للأطفال أنه بعد عقود من ارتفاع معدلات الربو لدى الأطفال الكنديين، بدأ هذا الاتجاه ينعكس أخيراً، وحدث انخفاض هائل عما كان في الماضي بسبب الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية".

وأضاف أن البحث يشير إلى الدور القوي الذي تلعبه البكتيريا "الجيدة" في الصحة العامة ".

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قال تورفي إن البشر تطوروا مع ميكروبات الأمعاء، وعندما يولد الأطفال تبدأ البكتيريا في استعمار أجسامهم، وهو أمر مهم للغاية لصحتهم وجهازهم المناعي.

وأوضح تورفي إن ما يعرفه العلماء الآن هو أنه إذا لم يكن هناك بكتيريا متنوعة في الأطفال أو فقدوا بعض البكتيريا، فإن أجهزتهم المناعية لا تعمل بشكل صحيح ويمكن أن يؤدي إلى التهاب في الرئتين، مما قد يسبب الربو.

قال الدكتور ديفيد باتريك ، مدير الأبحاث والرئيس الطبي لبرنامج مقاومة المضادات الحيوية في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها والأستاذ في كلية السكان والصحة العامة في UBC: "كان خطر مقاومة المضادات الحيوية سبباً كافياً للحد من الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية".


الربو عند الاطفال

المضادات الحيوية

اضرار المضادات الحيوية

خطر المضادات الحيوية

مقاومة المضادات الحيوية

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