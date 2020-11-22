مديرة USAID: كورونا ليست التحدى الوحيد.. وندعم الأمن الغذائى والتعليم

كتبت رباب فتحى

قالت ليزلى ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، إنه فيما يتعلق بالتحديات التى يفرضها وباء كورونا على عملها فى مصر، جرى تقديم 250 جهاز تنفس صناعى لوحدات العناية المركزة، معتبرة أن كورونا تفرض تحديات صحية على الجميع فى مختلف أنحاء العالم لكنها ليست التحدى الوحيد، فهناك كذلك الأمن الغذائى والتعليم وتأثيرهما الاقتصادى على المجتمعات.



وأضافت، في مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، أن الوكالة ستنظر إلى كل هذه المعطيات فى أجندتها لعام 2021، وستتعاون مع الوزارات المعنية للتمكن من تحقيق الأهداف الموضوعة ولكنها ربما تستغرق وقتا أطول.



وأكدت، أنها تشعر بالفخر للعمل باجتهاد للتصدى لهذه التحديات.



ومن جانبها، قالت دكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إنها تشكر الوكالة على دعمها للوزارة بحوالى 5 ملايين دولار لمواجهة آثار كورونا.



وكان أعلن كل من السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولى شيريهان بخيت، ومديرة البرامج بالبرنامج الأغذية العالمى أمانى جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رید؛ فى مؤتمر صحفى عن إطلاق المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر.



وستعمل المنحة المقدمة البرنامج الأغذية العالمى على استكمال البرنامج القومى للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "تكافل وكرامة" لتقديم ستة أشهر من المساعدات الغذائية إلى 40 ألف سيدة حامل ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية، من الفئات الأكثر فقرا التى تفتقر لسبل الوصول إلى الغذاء بمصر، وسيوفر لحوالى 500 من الأمهات اللائى يخضعن لنظام شبكة الأمان الاجتماعى الفرصة للحصول على القروض الصغيرة والتدريب على الأعمال التجارية حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم.