اليوم السابع
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محافظ قنا يعلن الانتهاء من تجهيزات المقرات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:01 م
محافظ قنا يعلن الانتهاء من تجهيزات المقرات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية
قنا - صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن انتهاء كافة التجهيزات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وجاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سهولة سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب.

وأشار الداودى إلى أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز انتخابى، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطن، موضحا أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى محافظة قنا تجرى بين 18 مرشح ( 4 مرشحين بالدائرة الاولى لمركز قنا _ 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة _ 6 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف _ 4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط) .

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا تعمل على مدار الـ24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية مشيرا انه تم توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت. كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.

 

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