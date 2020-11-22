محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول وعاطف السادات.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم لمتابعة أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، رافقه نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عبد الدايم مدير مديرية الطرق ورئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة ورصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بحي شرق بتكلفة تقدر3 مليون و600 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90 % ، وتابع المحافظ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية للأسفلت بالشارع بطول 800 م ، وشدد علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الزمنية المحددة والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق .

وأوضح مدير مديرية الطرق بأنه تم إنشاء أرصفة جديدة علي جانبي الشارع عبارة عن ( بلدورات وبلاط إنترلوك ) بعرض 2 م علي الجانبين لتوسعة الشارع وإحداث سيولة مرورية ، وتم عمل بلاعات لتصريف مياه الأمطار بجانبي الطريق، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الرصف خلال 3 أيام وفقا للخطة الزمنية المحددة.

ووجه المحافظ رئيس حي شرق بالتواجد الميدانى المستمر والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة العقبات لضمان الانتهاء من إنهاء الأعمال، فضلاً عن إعداد دراسة لتطوير ميدان عمر أفندي بالبر الشرقى وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضارى للمحافظة وإضفاء مظهر جمالى يليق بعاصمة المحافظة .

كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع عاطف السادات المزدوج بطول 1200 م وبتكلفة 3,6 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 45%، حيث تلاحظ وجود تراكمات للقمامة بمحيط منطقة بشاير الخير ، وعلي الفور كلف المحافظ رئيس حى غرب بالتنسيق وحدة التدخل السريع برفع مخلفات القمامة بمحيط المنطقة والمتابعة المستمرة لأعمال رفع المخلفات حفاظاً على المظهر الحضارى، كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتوسعة طريق ترعة المسلك ( المزدوج ) بمنطقة مزلقان أبو عجوة بحي غرب شبين الكوم بطول 800 م وبتكلفة تقدر بـ مليون و 615 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 40 %.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد ، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز والارتقاء بمستوى الخدمات ، مؤكداً علي أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.



جانب من رصف ورفع كفاءة الشوارع



رصف ورفع كفاءة الشوارع



جانب من رصف ورفع كفاءة الشوارع



جانب من رصف ورفع كفاءة الشوارع