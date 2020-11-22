محافظ أسوان يعلن انتهاء كل استعدادات جولة الإعادة بانتخابات "النواب"

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والمقرر لها يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن محافظات المرحلة الأولى، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الحكومية يقتصر دورها على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط.

وأوضح اللواء عطية، بأنه وجه إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.

وأشار إلى أنه كلف بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع المحافظ، بأن ذلك يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

يشار إلى أن محافظة أسوان، يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بها 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر بمحافظة أسوان، فى انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020، على النحو التالى: مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى: الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد 1، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد 1، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد 1.