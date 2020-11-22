اليوم السابع
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مجموعة العشرين تؤكد التزامها بتخفيف أعباء الديون وتطلب مساعدة القطاع الخاص

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:17 م
مجموعة العشرين تؤكد التزامها بتخفيف أعباء الديون وتطلب مساعدة القطاع الخاص مجموعة العشرين في الرياض 2020
رويترز

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قال زعماء دول مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم، اليوم الأحد، إنهم أقروا خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين من قبل الدول الأكثر فقرا حتى منتصف عام 2021 واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد.
 
وأضافوا أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.
 
وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار.

مجموعة العشرين

قمة الرياض

الاقتصاد العالمي

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