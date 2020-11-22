كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالى

سول (رويترز)

سجلت كوريا الجنوبية، أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالى اليوم الأحد فى الوقت الذى حذر فيه المسؤولون من إمكانية فرض قواعد أكثر صرامة إذا استمر الاتجاه فى تهديد سول العاصمة المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل السبت نزولا من 386 حالة سجلت فى اليوم السابق وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ أغسطس آب.

وحذر المسؤولون من أنه إذا لم ينخفض ​​عدد الإصابات بشكل كبير فقد يرفعون مستوى اجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال مسؤول فى الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن البلاد تمر "بمنعطف خطير" وقد تواجه تفشيا كبيرا على مستوى البلاد يتجاوز موجتين سابقتين من الإصابات إذا فشلت فى منع الانتشار الحالي.

وعلى الرغم من تشديد كوريا الجنوبية إرشادات الوقاية يوم الخميس ودعوة رئيس الوزراء تشونج سى كيون يوم الجمعة إلى إلغاء جميع التجمعات الاجتماعية ما زال يسمح للحانات والنوادى الليلية والخدمات الدينية والمسابقات الرياضية بمواصلة نشاطها مع فرض قيود على عدد الحاضرين.