فودافون تشارك في Cairo ICT بحلول تكنولوجية لتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد عبد الله: الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب أساس نمو الاقتصاد و دفع التحول الرقمي في مصر



تشارك فودافون في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 Cairo ICT بمجموعة جديدة من الحلول التكنولوجية والخدمات المتنوعة، والجديد هذا العام أن الشركة وجهت تركيزها على القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري، وهي القطاعات أيضا الأكثر تأثرا بالأزمة التي حدثت عقب انتشار فيروس كورونا المستجد. فقد وضعت فودافون الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة على رأس أولوياتها هذا العام، وقدمت لكل فئة منهم مجموعة من الخدمات التي تساندهم في تطبيق عملية التحول الرقمي وفي الصمود أمام التحديات المختلفة التي يواجهونها.



محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر

وكان التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة نابع من إيمان الشركة بأن تلك الفئات داعما رئيسيا للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل فودافون بشكل مستمر على تطوير قدرات الشباب ومساندتهم في إظهار مهارتهم، ذلك إلى جانب تشجيعهم على إقامة المشروعات والابتكار من أجل تحقيق نمو اقتصادي. وخلال المعرض عرضت فودافون مجموعة من الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر": "نحن نؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب هم أساس نمو الاقتصاد في أي دولة، وهم أساس دفع عملية التحول الرقمي في مصر، ومن أجل تسريع وتيرة هذا التحول قررنا في فودافون منحهم الدعم الكامل خلال رحلتهم في عملية التحول ومساعدتهم بتوفير الحلول التكنولوجية اللازمة لتنمية أعمالهم، من خلال منصاتنا المختلفة، وعلى رأسها V-Hubو Begin وVodafone Cash."

وأوضح "عبد الله" أن منصة V-Hub مصممة خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العديد من التحديات التي تقابلهم في إدارة عملهم، كما تعرض لهم بشكل أساسي الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل، كما توفر "فودافون مصر" للمستخدمين خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة واقتراح الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن المنصة يتوافر بها أكثر من 100 حل تكنولوجي للشركات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، مثل Microsoft و Vmware و SAP وأيضا شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات الصغيرة العاملة به مثل CSG و Corporate Stack Weelo و AIM و Edafa و Widebot و غيرها، مشددا على أن تلك الحلول مستضافة على فودافون cloud فى مصر و تمتع بمستوى عالي من تأمين وحماية المعلومات والبيانات.

وأشار "عبد الله" أن فودافون مصر بصدد تقديم خدمات الشبكات واسعة النطاق القابلة للبرمجة “SD-WAN” بالسوق المصرى و هو حل تكنولوجى هام يعمل على تحويل شبكات تكنولوجيا المعلومات لشبكات ذكية، وتعد تلك خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى. وسيتم تقديم هذا الحل التكنولوجى بالشراكة مع شركتى VMware و Cisco العالميتين و اللتين يعتبران رائدتين بهذا المجال.

أضاف "عبد الله" أن فودافون مصر أطلقت أيضا منصة "Begin"، والتي تسعى إلى مساندة ودعم المواهب الشابة في مجالات متعددة، سواء الكتابة، الترجمة، التصميم وغيرها من المجالات، وتوفر فودافون من خلال Begin منصة إلكترونية تجمع الشركات سواء الكبيرة أو الناشئة مع مجموعة من الكوادر الشابة من أصحاب الأعمال المستقلين تحت منصة واحدة، وبذلك توفر فرص عمل جديدة للمواهب الشابة المصرية في مجالات مختلفة، وتدعم أيضا الشركات الناشئة والمستثمرين الصغار. ومن خلال Begin تستطيع الشركة وضع المشروع المطلوب إنجازه، ثم تبدأ الشركة باستقبال عروض أصحاب العمل الحر (freelancers)، ومن ضمن العروض تختار الشركة العرض المناسب لمتطلبات المشروع، ومن ثم تبدأ مرحلة التنفيذ التي تسمح للطرفين بالتحدث عبر خاصية الchat للوصول لأفضل جودة للمنتج أو الخدمة المطلوبة ومن ثم تقوم الشركة بعملية الدفع إلكتروني من خلال تلك المنصة بطريقة سهلة وآمنة وتقييم مدى رضائها عن الأعمال المقدمة إليها. والجدير بالذكر أن فودافون لم تكتف بتوفير فرص عمل للشباب من خلال منصة Begin بل أيضا عقدت شراكة مع منصة معهد تكنولوجيا المعلومات "مهاراتك" لدعم وصقل مهارات أصحاب الأعمال الحرة من خلال دورات تدريبية إلكترونية.

أما عن الشمول المالي وخدمات الدفع الإلكتروني، فقامت فودافون هذا العام بعقد شراكات مع القطاعي العام والخاص، وهذا لتوفير مجموعة من الحلول الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع والتمويل للشباب، السيدات وصغار المستثمرين، وعرضت فودافون هذا العام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع ال QR code والتي تمنح عملاء فودافون من أصحاب المحافظ الإلكترونية كاش القدرة على شراء ودفع المشتريات من خلال محفظتهم الإلكترونية على هواتفهم المحمولة، ودعما لتوجه الشمول المالي، كشفت شركة فودافون عن أحدى خدمتها المستقبلية وهى خدمة "سلفة فودافون كاش" لتمكين العملاء من اقتراض مبالغ صغيرة لاحتياجتهم اليومية والتي يمكن الاستفادة منها بمجرد طلبها عن طريق أحدث طرق التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال، مما يتيح لأكبر قاعدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المالية بسهولة.

ولم تغفل فودافون سيدات مصر فقد تعاونت الشركة مع كلا من البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة وبنك الإسكندرية ومنظمة الرعاية الدولية لإطلاق خدمة جديدة لمساندة ودعم النساء في القرى والمناطق النائية من أجل الاستقلال المالي وهي خدمة مجموعة الادخار والإقراض، حيث تتكون كل مجموعة من 20 عضوا، يدخر كل منهم (10-50 جنيهًا مصريًا) بشكل أسبوعي، وعندما يحتاج عضو من المجموعة إلى قرض شخصي، يمكنه طلبه من محفظة المجموعة والدفع على أقساط، وعلق عبدالله: "تلك الفكرة أشبه بفكرة الجمعية، ولكنها أكثر أمانا وأكثر سهولة وذلك لأن العملية تقوم بشكل إلكتروني محكم عن طريق الاعتماد على محفظة فودافون كاش، والأمر الذي جعلنا نتوجه لرقمنة هذه العملية هي التحديات التي واجهها البعض خلال أزمة كورونا في التواصل مع الأخرين، وهذا ما أكد على أن عملية الرقمنة لابد منها حتى في أبسط المعاملات."

وأعرب عبد الله عن سعادته لعودة المعارض مرة أخرى وعن فخره لمشاركة فودافون بCairo ICT، وأكد على أن "فودافون مصر" من خلال مشاركتها في المعرض كل عام تعمل على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي لدعم توجه الدولة في هذا الملف، كما تحرص على توفير خدمات رقمية لمختلف فئات المجتمع، طبقا لاحتياجاتهم المختلفة، وهذا العام يعد إنطلاقة جديدة تدعم فودافون من خلالها صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشباب.