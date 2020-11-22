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فلسطين تسجل 1560 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:57 م
فلسطين تسجل 1560 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد ‬‬تسجيل 1560‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة.

وأضافت أن 55 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 84335 إصابة تعافى منها 71296 وتوفي 715.

 


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