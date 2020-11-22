فلسطين تسجل 1560 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد ‬‬تسجيل 1560‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة.