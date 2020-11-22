اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عناصر من الشرطة التركية تعتدى جنسياً على معلمة إيرانية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:58 م
عناصر من الشرطة التركية تعتدى جنسياً على معلمة إيرانية شرطة أردوغان
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الكاتب بجريدة «سوزجو» التركية، إسماعيل سايماز، أن معلمة هاربة من إيران تدعى «ز.ن»، تعرضت للاعتداء والعنف الجنسي، من قبل أفراد تابعين للشرطة التركية فى أحد المراكز الخاصة بإعادة المواطنين الهاربين إلى موطنهم الأصلي في تركيا.

 

ووفقاً لـ" تركيا الآن"، أكد سايماز أن المعلمة الإيرانية البالغة من العمر 36 عامًا، هربت إلى تركيا ضمن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بحثًا عن مزيد من الحرية التى تفتقدها فى بلادها الأصلية، إلا أنها تعرضت للاعتقال أثناء انتظار حافلة فى محطة حافلات فان بمحافظة وان.

 

واحتجزت الشرطة المعلمة في مقرها بمدينة فان لمدة 12 يومًا، ثم أرسلتها إلى مركز الترحيل فى 10 يوليو الماضى لإعادتها إلى وطنها الأصلي، لكن في 22 يوليو، تعرضت للاغتصاب من موظف الأمن "ي.ف".

 

وكشفت الضحية أنه في الليلة التالية تعرضت للاغتصاب للمرة الثانية على يد رجل الأمن «ه.ك» ولم تستطع المقاومة، وقدمت المعلمة الإيرانية شكوى في 24 يوليو، وحددت اثنين من حراس الأمن المتورطين في الاعتداء الجنسي.

 

وزعم حارس الأمن «ي.ف»، أن الانتهاكات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن سبب دخوله غرفتها هو منعها من إيذاء نفسها، وقال: "حاولت المعلمة تمزيق ملابسها، بينما كنت عند المدخل، أصيبت بانهيار عصبي وكانت تشد شعرها، وكان هناك حبل طويل ظننت أنها قد تؤذى نفسها به، أخذت الحبل وخرجت على الفور".

 

ولم يكن هذا الدفاع كافيًا لتبرئة حارسي الأمن، إذ اعتقلتهما السلطات، بعد رفع دعوى قضائية ضدهما في المحكمة الجنائية العليا الأولى في مدينة فان بتهمة الاعتداء الجنسى.


تركيا

إيران

أنقرة

الرئيس التركي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير يكشف أزمات تركيا.. صهر أردوغان ورط بلاده فى ديون بمليارات الليرة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:00 م

محمد بن سلمان :مجموعة العشرين ستصدر بيانا يوضح موقف تركيا من البيان الختامى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:30 م

جمهورية الخوف.. انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان فى تركيا.. وفاة طالب بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب انتمائه لحركة الخدمة.. واعتقال 3 لاجئين من الإيجور الصينيين بعد مداهمة منازلهم بواسطة قوة أمنية مسلحة بالبنادق

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:19 م

أزمات تركيا.. تقرير يكشف خسائر أنقرة الاقتصادية بسبب السياسات الفاشلة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:00 م

أخطبوط الاحتكار والفساد.. الجيش التركى يبتلع اقتصاد تركيا ويستنزف خزائنها.. تقارير تفضح تغول الاقتصاد الموازى للمؤسسة العسكرية بأسهم فى 60 شركة.. ونفقات ميزانية الدفاع تصل لأكثر من 30 مليار دولار

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة