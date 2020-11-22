وأضاف: "أريد تحذير الدول التي تتخلى حاليا عن الطب الوقائي وعن حملات التطعيم الوطني، من خطر جسيم. هناك خطر تفشي عدوى أكثر خطورة بكثير من كوفيد-19، وفي الطفولة المبكرة".

وأشار عالم الأوبئة الروسي إلى أن الكثير من المؤسسات الطبية بالعالم أعلنت تعليق برامج التطعيم ضد الحصبة للأطفال، ومن بينها معهد /مردوخ/ الأسترالي لأبحاث الأطفال في ملبورن.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات كورونا حول العالم حاجز 50 مليون إصابة، توفي من بينها أكثر من مليون و258 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 35 مليونا آخرين.