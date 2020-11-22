اليوم السابع
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طائرة تركية مسيرة تقصف مناطق سكنية فى ريف الرقة السورية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:46 م
طائرة تركية مسيرة تقصف مناطق سكنية فى ريف الرقة السورية الأحداث فى سوريا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة الأنباء السورية تأكيدها أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، اعتدوا بطائرة مسيرة على مناطق سكنية فى محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

واستهدفت قوات الاحتلال التركي بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة تابعة لها، مناطق سكنية في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، من القرى والبلدات والمدن التى احتلتها في أكتوبر من العام الماضي، منطلقا لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.


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