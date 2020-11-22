ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنيين بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنيين ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة ضبط 4 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.