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ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنيين بالقاهرة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:42 ص
ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنيين بالقاهرة لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنيين ، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة ضبط 4 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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