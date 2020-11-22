اليوم السابع
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ضبط دواجن وإعدام 400 كجم لحوم غير صالحة بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:04 م
ضبط دواجن وإعدام 400 كجم لحوم غير صالحة بكفر الشيخ.. صور دواجن غير صالحة للاستهلاك
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور خالد البراوى، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة السلع، من ضبط 160 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى من إعدام كلى لعجل بقرى يزن 400 كجم، مصاب بالصفراء بمجزر شباس الشهداء بعد توقيع الكشف الطبى عليها، وتأكيد الفحص من قبل اللجنة المشكلة من الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بدسوق، والدكتور تامر سلطان، مدير المجزر، والدكتور رامى ابو كيلة، طبيب المجزر، ودكتورة نيفين عبد العزيز طبيبة المجزر، وتم الإعدام بالطرق البيئية الصحية السليمة.

 

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