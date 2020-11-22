اليوم السابع
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صور.. وكيل تعليم بنى سويف تكرم أوائل الشهادات بإدارة سمسطا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:44 م
صور.. وكيل تعليم بنى سويف تكرم أوائل الشهادات بإدارة سمسطا جانب من التكريم
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف حفل تكريم أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية، بخصور بعض قيادات إدارة سمسطا والذى أقامه مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بإدارة سمسطا برئاسة محمود البلهاسى بحضور النائب حسام العمدة ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام ورأفت هلال مدير إدارة سمسطا ومجلس أمناء المحافظة.

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة للطلاب المتفوقين متمنية لهم مواصلة التفوق حيث طالبت جميع الطلاب بالجد والاجتهاد فى مختلف مراحل التعليم وأن ما حققوه بداية لحياة جديدة تحتاج إلى بذل الجهد لتحقيق ما يتمنوه مؤكدة على حرصها على حضور اى تكريم لأبنائنا الطلاب بجميع الإدارات التعليمية.

ومن ناحية أخرى قدم مجلس الأمناء التهنئة لسهام يوسف وكيل الوزارة على تجديد  وزير التربية والتعليم والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف الثقة واستمرارها فى تولى منصب وكيل الوزارة حيث قدم محمود البلهاسى رئيس مجلس أمناء إدارة سمسطا درع لوكيل الوزارة تقديرا لدورها البارز وجهودها المخلصة فى خدمة العملية التعليمية متمنين لها دوام التوفيق ومواصلة التميز.

 

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