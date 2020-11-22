اليوم السابع
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صور.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على قطاع غزة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:00 ص
صور.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على قطاع غزة غارات الطيران الاسرائيلى
كتب وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شن غارات جوية على مواقع فى قطاع غزة، وزعم إنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان، بحسب وكالة"سبوتنيك"الروسية.

غارات طيران الاحتلال الاسرائيلى على غزة (1)
غارات طيران الاحتلال الاسرائيلى على غزة

 

وقال جيش الاحتلال فى بيان "أغارت طائرات إسرائيلية قبل قليل على عدة أهداف.... من بينها موقعيْن لانتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة الى بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات للمسلحين ".

غارات طيران الاحتلال الاسرائيلى على غزة (2)
غارات طيران الاحتلال الاسرائيلى على غزة 

 

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، دوى صافرات الإنذار فى مدينة عسقلان جنوبى البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة.

 

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان على حسابه بموقع "تويتر" : "تم تفعيل الإنذار فى عسقلان، التفاصيل قيد التحقق"، وأضاف الجيش: "فى أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار، تم تحديد إطلاق واحد من قطاع غزة تجاه الأراضى الإسرائيلية".

 


جيش الاحتلال الإسرائيلى

غارات جوية

قطاع غزة

فلسطين

أخبار فلسطين

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