صندوق تحيا مصر يمد مديرية الصحة بسوهاج بـ53 ماكينة غسيل كلوى.. صور

سوهاج محمود مقبول

تسلمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، 53 ماكينة غسيل كلوي مقدمة من صندوق" تحيا مصر" لدعم القطاع الصحي ، ولتخفيف المعاناة عن مرضي الغسيل الكلوي، وذلك بتكلفه 10 ملايين و600 ألف جنيه، ليستفيد من تلك الماكينات أكثر من 400 مريض وهو أكثر من عدد الحالات المرضية الموجودة بالمحافظة، صرح بذلك الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

جاءت عملية التسليم من صندوق تحيا مصر بحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج والدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة والدكتور عمر عبدالجابر مدير إدارة المستشفيات وتعد هذه الماكينات إضافة كبيرة لأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، والتي يوجد بها 555 ماكينة غسيل كلوي وتخدمة 1500مريض.

ومن جانبها أضافت حسين وكيل المديرية ، أن هذه الاجهزة ستساعد في القضاء علي قوائم الأنتظار، وكذلك في سياسة الإحلال والتجديد للماكينات القديمة و الماكينات كثيرة الأعطال .

وأوضح الدكتور علاء غفير، أن هذه الأجهزة تم توزيعها علي مستشفيات المحافظة الاكثر احتياجا وفق خطة المديرية وقسم الكلي، وتسلمت مستشفي البلينا المركزي 10 أجهزة وطهطا العام 9 أجهزة ومستشفي دار السلام 7 أجهزة، ومستشفي جرجا العام ووالمنشاه المركزي وطما المركزي 5 أجهزة لكل مستشفي، ثم حميات سوهاج وجهينة المركزي تم امدادهم بجهازين لكل مستشفي ليكون الإجمالي 53 جهاز وبدعم كامل من صندوق تحيا مصر.



ماكينات غسيل كلوى



ماكينات غسيل كلوى



ماكينات غسيل كلوى



ماكينات غسيل كلوى



ماكينات غسيل كلوى



ماكينات غسيل كلوى