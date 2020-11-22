سقوط محاسب لإتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالدقهلية

كتب ــ محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت الداخلية جهودها فى مواجهة تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط القائمين على جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (محاسب، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتلقى حوالات بنكية على حسابه الشخصى بأحد البنوك بالعملة الأجنبية "دولار أمريكى" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية – متواجد خارج البلاد) قيمة رواتب المصريين العاملين لديه بفرع إحدى الشركات داخل البلاد والكائنة (بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) حيث يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها للعاملين بالشركة المُشار إليه مُستغلاً موقعه الوظيفى كونه محاسب الشركة والمنوط به تسليم مرتبات العاملين بها مستفيداً من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.