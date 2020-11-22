زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق اليابان.. ولا تحذيرات من تسونامى

طوكيو (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، شرق اليابان، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:06 مساء حسب التوقيت المحلي، على عمق 40 كيلو مترا، وكان مركزه بجانب محافظة "إيباراكي" الواقعة بشمال العاصمة اليابانية "طوكيو".. لافتة إلى عدم وجود أي تخوفات من حدوث تسونامي.

وكان خبراء حذروا يناير الماضى، من أن يضرب زلزال كارثى اليابان خلال العقود القليلة المقبلة، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة الواقعة فى شرق آسيا "فى انتظار" هزّتها الهائلة التى يمكن أن تقتل ما يصل إلى مئات الآلاف وتجعل ملايين الناس يفرون من ديارهم، وأوضح الخبراء، أن مدينة طوكيو يقطنها 38 مليون شخص حاليا، وسوف يصيبها زلزال مدمر يحدث بشكل استثنائى مرة كل 100 عام، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "ذا صن".

وقد وقع الزلزال فى مدينة طوكيو عام 1923، وقد أسفر الحدث الذى بلغت قوته 7.9 درجة وأسفر عن مقتل ما يقرب من 100 آلف شخص، وأكد الدكتور جون دوجلاس من جامعة ستراثكلايد فى اسكتلندا، أن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن هناك زلزال آخر سوف يحدث فى طوكيو، ولكن يبقى السؤال الأهم متى سوف يحدث؟

وقال الدكتور دوجلاس، أن اليابان تقع فى نقطة تلتقى فيها ثلاث لوحات تكتونية على الأقل مما يجعلها نقطة ساخنة للزلزال القاتل، مضيفا أن تحركات هذه الصفائح تتسبب فى زيادة الضغوط فى قشرة الأرض ويتم إطلاقها فجأة,

وتابع دوجلاس، أن طوكيو نفسها مغمورة بالتربة الناعمة التى يمكنها تضخيم الموجات الزلزالية عند وصولها إلى السطح، مما يجعل الزلزال يهتز أسوأ مما لو كان تحت الصخور.