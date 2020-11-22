روسيا تقترب من تسجيل 25 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

تواصل روسيا تسجيل معدلات قياسية بالإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 401 وفاة و24581 إصابة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
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تواصل روسيا تسجيل معدلات قياسية بالإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 401 وفاة و24581 إصابة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
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