روسيا تقترب من تسجيل 25 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

تواصل روسيا تسجيل معدلات قياسية بالإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 401 وفاة و24581 إصابة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأمس، سجلت روسيا رقما قياسيا 24822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7168 في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و64748 حالة.

وسجلت السلطات أيضا 467 حالة وفاة تتصل بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 35778 حالة.