اليوم السابع
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روسيا تقترب من تسجيل 25 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:50 ص
روسيا تقترب من تسجيل 25 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا كورونا
كتب ــ سمير حسنى

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تواصل روسيا تسجيل معدلات قياسية بالإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 401 وفاة و24581 إصابة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

 


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