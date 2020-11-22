رئيس مياه المنوفية يؤكد استمرار أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحى.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تابع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ما يجرى تنفيذه من أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بكافة مناطق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن تكثيف أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحى بمختلف مراكز المحافظة .

وصرح نجيب، بأنهم مستمرون فى أعمال تطهير خطوط شبكات الصرف الصحى بواسطة فنيين وعمال الشركة، بمتابعة مباشرة من رئيس قطاع التشغيل والصيانة وإشراف مباشر من مديرى الأفرع، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التى تجريها الشركة، حتي لا يحدث انسداد فى خطوط شبكات الصرف.

وأشار "نجيب" إلى تنفيذ العديد من أعمال التطهير والتسليك لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق بشبين الكوم منها شارع مصطفي كامل البحري، وشارع نعيم الشرقي، وتطهير نفقي السمك والبساتين، وشارع طلعت حرب الشرقي، وشارع صبري أبو علم، وشارع الحمامصي، ومساكن المستشفي العام، وشارع طلعت حرب، وبجانب الكوبري العلوي وامتداد شارع سعد زغلول، وشارع أبو يوسف بجوار قصر الثقافة، وشارع عاطف السادات وأمام موقف وسط الدلتا.

وتابع نجيب أنه تم تطهير منطقة الحصوة، والشارع الجديد، وشارع المحطة بمنوف وشارع تحسين البيئة وشارع بلال بالباجور، كما تم تغيير بلاعات شارع الأثرية بتلا، بالإضافة إلى تطهير 16 مطبقا بمنطقة الغوانم والناحية الشرقية بمدينة سرس الليان، مؤكداً أنه جارى أعمال التطهير والملس في باقي الشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة .

وأوضح نجيب إلى أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول، حيث إن سقوط أمطار بكميات كثيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة والتى تستقبلها شبكات الصرف الصحى.