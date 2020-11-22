رئيس جامعة حلوان يقرر تخصيص أيام محددة لطلاب انتساب للوقاية من كوورنا

كتب محمد صبحى

قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، إن مجلس الجامعة قرر تخصيص وتحديد أيام لطلاب انتساب موجه على مستوى كليات الجامعة لحضور المحاضرات ومن بينها يوم الجمعة ، ضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور ماجد فهمى نجم فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الهدف من ذلك القرار تخفيف الزحام والأعداد داخل الحرم الجامعى ومنع تكدس الطلاب وذلك للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس بين الطلاب والهيكل الإدارى بالجامعة، مشيرا الى أن أن القرار يضمن عدم حدوث كثافات داخل القاعات ولنستطيع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة ، لافتا إلى أن هناك تطبيق صارم لارتداء الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعى.

وكانت نفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة ماتردد على صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير فى عدد من الكليات، وتصل إلى 50 أو 60 حالة على أقصى تقدير، وقد تم رصد الإصابات أو الاشتباه منذ بداية العام الجامعى، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات مؤكدًا أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعة كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.