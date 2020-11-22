اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف : زيادة سرعة الإنترنت بمجمع تعليم صناعى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:53 م
رئيس جامعة بنى سويف : زيادة سرعة الإنترنت بمجمع تعليم صناعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،اليوم، مقر الجامعة بمجمع تعليم صناعى بشرق النيل حيث وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المبانى بكابلات الفايبرنت لرفع كفاءة الإنترنت بالمجمع والاستفادة من السرعات الجديدة وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول وزارة الاتصالات والتعليم العالي.

كما تفقد المساحات الخضراء ووجه بتطوير بعض المناطق بها وتابع أعمال رصف الطرق وبعض المبانى تحت الإنشاء وأوصى بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية.  

وتابع الدكتور منصور سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على استخدام أدوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أى فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا على صحة الجميع.

 

 


 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

جامعة بنى سويف

مجمع تعليم صناعى

جامعات مصر

سرعة الانترنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة