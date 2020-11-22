رئيس جامعة بنى سويف : زيادة سرعة الإنترنت بمجمع تعليم صناعى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،اليوم، مقر الجامعة بمجمع تعليم صناعى بشرق النيل حيث وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المبانى بكابلات الفايبرنت لرفع كفاءة الإنترنت بالمجمع والاستفادة من السرعات الجديدة وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول وزارة الاتصالات والتعليم العالي.

كما تفقد المساحات الخضراء ووجه بتطوير بعض المناطق بها وتابع أعمال رصف الطرق وبعض المبانى تحت الإنشاء وأوصى بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية.

وتابع الدكتور منصور سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على استخدام أدوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أى فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا على صحة الجميع.



