وقدم بينج ثلاث مقترحات حماية الأرض، يتمثل الأول في زيادة الجهود لمكافحة تغير المناخ، بحيث تستمر مجموعة العشرين في أداء دور قيادي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس للتصدي لتغير المناخ بتوجيه من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.



وأضاف أن المقترح الثاني يقضي بتعميق الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تدعم الصين الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون في حقبة ما بعد وباء "كورونا" وتحقق هدف الطاقة المستدامة للجميع، مشيرا إلى أن الصين أنشأت أكبر نظام للطاقة النظيفة في العالم، والذي سيعزز الاستخدام النظيف ومنخفض للكربون والآمن والفعال للطاقة، مع تسريع تطوير الطاقة الجديدة وصناعات حماية البيئة الخضراء، وتعزيز التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وتابع بينج أن المقترح الثالث ينص على بناء نظام بيئي يحترم الطبيعة، حيث تدعم الصين مجموعة العشرين في تعميق التعاون في مجالات مثل الحد من تدهور الأراضي وحماية الشعاب المرجانية ومعالجة النفايات البلاستيكية البحرية، وذلك لبناء حاجز أمني بيئي عالمي أقوى.

