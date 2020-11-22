حوادث الطرق تكلف الدولة 900 مليون جنيه سنويا.. اعرف التفاصيل "فيديو"

إبراهيم سعيد

قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى بجامعة الدول العربية، إن مصر تشهد ثورة في مجال الطرق والكباري. وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن حوادث الطرق تكلف الدولة سنويا 900 مليون جنيه، إلى جانب الأرواح التي نفقدها والتي لا تقدر بمال.

وأشار غنيم إلى أن مصر ارتفعت فى مؤشرات التكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. مضيفا أن مصر متعددة القطاعات الاقتصادية وباتت تحتل مراكز قيادية أولى فى بعض القطاعات، حيث تتبوأ المركز الأول فى تصدير الموالح التي تدر المليارات لمصر.

ومن جانب آخر، قال الدكتور جمال عسكر، استشارى هندسة الطرق والنقل والمرور، إن منظومة النقل والطرق شهدت إنجازات كبيرة تحسب للوزير كامل الوزير والفريق الذى معه، وهى إنجازات غير مسبوقة غيرت من ترتيب مصر واحتلال مكانة متقدمة من حيث جودة الطرق. وأضاف عسكر خلال التغطية الموسعة لتليفزيون اليوم السابع، الذى قدمها تامر إسماعيل ورغدة بكر ، ان ملحمة التطوير في منظومة النقل بدأت منذ 5 سنوات بدأها الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق وتابعه المهندس كامل الوزير وزير النقل الحالي ، وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق قفز لمصر من المركز الـ 114 إلى المركز 28 على مستوى العالم فى مقاييس جودة الطرق.

وأضاف استشارى هندسة الطرق، إن المفهوم الذى يعمل به الوزير الحالى بتوجيه من الرئيس السيسى هو وضع "تاسك" محدد يمكن إنجازه وله مدى زمنى معين للانتهاء من تنفيذه، مؤكدا أن محطة عدلى منصور التى افتتحها الرئيس اليوم، محطة كبيرة جدا تتضمن منطقة خدمات حوالى 15 فدانا تبدأ من موقف العاشر ومدينة السلام وتتحرك إلى 6 محطات.