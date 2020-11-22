"حماية المستهلك" يناشد المواطنين بشراء المنتجات من المحال المرخصة

كتب محمود راغب

أرسل جهاز حماية المستهلك رسائل sms على المحمول للمواطنين يناشدهم بشراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحلات التجارية المرخصة تجنبا لخداهم وفى حالة وجود اى شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588” من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg .

على جانب أخر توصل مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تلقى الطلبات من المحلات التجارية التى ترغب فى المشاركة فى عروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر الجارى على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية فى طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع وهى الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.