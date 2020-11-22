اليوم السابع
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حجز مسئول عن مفرمة حاز 4 طن لحوم فاسدة بالقاهرة على ذمة التحريات

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:58 م
حجز مسئول عن مفرمة حاز 4 طن لحوم فاسدة بالقاهرة على ذمة التحريات لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة ، حجز مسئول عن مفرمة ، 24 ساعة على ذمة التحريات ، لاتهامه بحيازة 4 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على المواطنيين .

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة ضبط 4 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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