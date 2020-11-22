اليوم السابع
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جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:38 م
جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت، ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة متهم بجناية السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

ترجع الواقعة إلى بلاغ "عامل بجراج" المجنى عليه من أنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المتهم يخرج من الجراج خاصته مستقلا دراجة نارية "توك توك" من داخل الجراج، فحاول العدو أمامه لمحاولة منعه وإيقافه، إلا أنه فوجيء به يشهر فى مواجهته سلاح أبيض "سنجة"، مهدد إياه لمنعه من اللحاق به، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والفرار بالدراجة النارية "التوك توك".

وبعد مرور ثلاثة أيام على ارتكاب السرقة، وبعد تمكن المتهم من الفرار بالدراجة النارية "التوكتوك"، عاد المتهم للسرقة من الجراج مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان صاحب الجراج قد أعد له كمينا بمساعدة الأهالى وتم القبض عليه أثناء محاولة الفرار بـ "توك توك" آخر قبل الخروج من الجراج.


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