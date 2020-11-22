"جنايات الزقازيق " تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت

تعود أحداث القضية رقم 18828 جنايات مركز فاقوس لسنة 2020، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقى بلاغًا بوصول "عادل. ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي فور وصوله، وبسؤال شقيقه اتهم كل من "وليد . ال . ع . ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و"عبد العزيز . ح . م . ح" 22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة.

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة قبل الواقعة بأيام بين المجني عليه، وعم أحد المتهمين، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الإنتقام من المجني عليه وتربص له بمساعدة المتهم الثاني في ساعات متأخرة أثناء قيام المجنى عليه بغلق باب السوبر ماركت، فيما قررت النيابة العامة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.