جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وبناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي والمقدم محمد اسماعيل رئيس وحده المفرقعات بالمعبر مفادها اعتزام الراكب ص . ف . ا سوداني الجنسية ، و الراكبة ح . م . ي سودانيه الجنسية القادمين من السودان تهريب كمية من مستحضرات التجميل والأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم .[page-break]

وبالعرض علي حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة ضمت ممدوح محمود ومحمود عابد وعلى عبد اللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش الراكبين وامتعتهما الشخصيه فتبين وجود عدد ١٢٠ علبة مكياج ايشادو ماركة هدي بيوتي مخبأة بين طيات الملابس داخل الأمتعه الشخصية الخاصة بالراكب الأول ، ووجود 15 حقنة RH و ٤ علب neomercazol مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية للراكبة الثانية .

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 29 و 30 لسنة 2020 .