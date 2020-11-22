اليوم السابع
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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف الثلاثاء وزير الشباب وكرم جبر لدعم مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:01 ص
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف الثلاثاء وزير الشباب وكرم جبر لدعم مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" الكاتب الصحفى كرم جبر والدكتور خالد الطوخى والدكتور أشرف صبحى

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في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية، خاصة الداعية إلى الوحدة والابتعاد عن التعصب والكراهية، تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الثلاثاء المقبل، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام.
 
وسيشارك في الندوة المقرر عقدها في العاشرة صباح الثلاثاء، الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلاب.
 
وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مبادرة لا للتعصب سببها رغبة البعض في إثارة الفتنة بين فريقى الأهلى والزمالك بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، فجاءته الفكرة بتحويل المباراة إلى عامل إيجابى وفرصة لإعلان أن مصر بخير وآمنة وشبابها بخير، موضحا أن هدف المبادرة الحفاظ على سلامة الجماهير، في حين أن بعض البرامج تثير أزمات لا داعى لها، لكن المجلس له ضوابط للحفاظ على سلامة الشعب المصرى، فليفز الأهلى أو الزمالك لكن مصر هى الفائزة فى النهاية والأهم هو التحلى بالروح الرياضية.
 
وأضاف أن المبادرة ستنطلق بعد نهائى دورى الأبطال بـ24 ساعة وسيكون بشكل فعال الإعلام هو البطل فى هذه المعركة، والمبادرة لها خطة شاملة لمدة عام وبرنامج شامل لا يقتصر على الأهلى والزمالك فقط.
 
 

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