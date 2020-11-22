تكليف أيمن فتحى قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة 3 أشهر

كتب محمد أبو عوض

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2358 لسنة 2020 بتعيين ايمن فتحي عبد الغني محمد حسام الدين بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ونص القرار في مادته الثانية، أنه يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وبهذا القرار يحل ايمن فتحي عبد الغني محمد حسام الدين ، محل الدكتور أحمد سمير رئيس الجهاز المنتهي فترته.