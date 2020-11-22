تفاصيل انقاذ الحماية المدنية لأربع مواطنين عالقين بعقار منهار بالاسكندرية

فى إستجابة فورية، نجحت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ عدد من المواطنين لإنهيار جزء من العقار الذى يقطنون به، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

وفور تلقى غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن بلاغاً بإحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظراً لسقوط جزء من العقار الذى يقطنون فيه.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من أرضى وثلاث طوابق علوية يقطنه 3 أسر وسقوط سلم العقار حتى الطابق الأرضى، نتج عن ذلك إصابة أحد قاطنيه وإحتجاز 4 من قاطنى الدور الأول والثانى، وتمكنت القوات من خلال إستخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه تقرر إخلاء العقار المشار إليه من الجهات المعنية وتم التأكد من تنفيذ القرار ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

ولاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين إستحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.