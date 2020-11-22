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تعرف على خطة "مرور القاهرة " لمواجهة الأمطار المحتملة على الطرق السريعة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:00 ص
تعرف على خطة "مرور القاهرة " لمواجهة الأمطار المحتملة على الطرق السريعة مرور القاهرة يشرف على شفط مياه الأمطار
كتب عبد الرحمن سيد

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استعدت الادارة العامة لمرور القاهرة،  لتنفيذ خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية تحسبا لسقوط أمطار ، والعمل على مواجهتها لعدم اعاقة الحركة المرورية امام قائدى المركبات، بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندى ، مدير أمن القاهرة. 
 
واكد مصدر أمنى، بأنه سيتم توزيع 8 سيارات شفط علي قطاعات القاهرة الأربعة لسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه المخطر بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات ، مضيفا  أنه سيتم التنسيق مع هيئة الصرف الصحي وهيئة مياه الشرب علي تواجد مندوب بداخل غرفة العمليات "الطوارئ" 
 
وقال المصدر، تم أيضا التنسيق مع هيئة الاسعاف لتوزيع عدد من سيارات الإسعاف علي القطاعات الأربعة بمعدل أربع سيارات في كل قطاع توزع حسب المناطق الأكثرعرضه للحوادث ، مطالبا المواطنين بالإتصال على  الخط الساخن  136 أو 01155554444 فى حال رصد أى معوقات أو تجمع لمياه الأمطار . 
 
 

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