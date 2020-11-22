تعرف على اجتماع تعليم دمياط بممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة

دمياط معتز الشربينى

استقبل، اليوم، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حسين أحمد أحمد و سامح مصطفى ممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأعضاء وحدة حماية الطفل بدمياط، السيدات مروة نبيل ورشا ممدوح وشيرين محمد البرعى وإيمان عبدالخالق، بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية.

وذلك لمناقشة الإجتماع الخاص بوحدات لجان الحماية وتفعيل التعاون مع وحدات الحماية المدرسية والتوعية وعمل ندوات لحماية الأطفال والوقاية من حالات العنف وتوعية الأطفال وأسرهم.

كما ناقش وكيل الوزارة دور المديرية فى التوعية والخدمات المقدمة للأطفال فى المرحلة الحالية، وأعلن المجلس القومى للطفولة عن الخط الساخن لنجدة الطفل على الرقم 16000 بالتعاون مع الوحدات العامة من خلال الخط الخاص بمحافظة دمياط 114.