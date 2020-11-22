تسجيل 31 هجوما جديدا فى منطقة وقف التصعيد بإدلب

كتب أحمد عرفة

أعلن العقيد البحرى ألكسندر جرينكيفيتش، نائب المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اليوم الأحد، أن إرهابى تنظيم جبهة النصرة، شنوا 31 هجوما جديدا فى منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربى سوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد نائب المركز الروسي للمصالحة فى سوريا تسجيل 31 هجوما من مواقع سيطرة جماعة جبهة النصرة الإرهابية، منها 14 هجوما في محافظة إدلب.

وأوضح نائب المركز الروسى للمصالحة فى سوريا تسجيل 3 هجمات فى محافظة حلب و12 هجوما فى محافظة اللاذقية، فضلا عن هجومين بمحافظة حماة.