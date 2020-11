ترامب يهاجم قاضيا رفض طعنه بالانتخابات فى بنسلفانيا: "ليس صديقا لى"

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قاضيا فيدراليا فض دعوى من حملته للطعن فى الأصوات عبر البريد فى ولاية بنسلفانيا.

ونشر ترامب على حسابه على تويتر تغريدة لمارك ر.ليفين، المحامى والمذيع الأمريكى المحافظ التى علق فيها على حكم القاضى ماثيو بران أمس السبت، وقال إن هذا ما سيضيفه موقع ويكيبيديا للسيرة الذاتية للقاضى بران على صفحته الآن "أصبح مشهورا لفترة قصيرة مع ترأسه لقضية كانت جزءا من محاولة الرئيس ترامب لسرقة أصوات ناخبى ولاية بنسلفانيا".

Thanks Mark. It’s all a continuation of the never ending Witch Hunt. Judge Brann, who would not even allow us to present our case or evidence, is a product of Senator Pat “No Tariffs” Toomey of Pennsylvania, no friend of mine, & Obama - No wonder. 900,000 Fraudulent Votes! https://t.co/17rk2KsUPs