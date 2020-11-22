ترامب يهاجم قاضيا رفض طعنه بالانتخابات فى بنسلفانيا: "ليس صديقا لى"

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قاضيا فيدراليا فض دعوى من حملته للطعن فى الأصوات عبر البريد فى ولاية بنسلفانيا.

ونشر ترامب على حسابه على تويتر تغريدة لمارك ر.ليفين، المحامى والمذيع الأمريكى المحافظ التى علق فيها على حكم القاضى ماثيو بران أمس السبت، وقال إن هذا ما سيضيفه موقع ويكيبيديا للسيرة الذاتية للقاضى بران على صفحته الآن "أصبح مشهورا لفترة قصيرة مع ترأسه لقضية كانت جزءا من محاولة الرئيس ترامب لسرقة أصوات ناخبى ولاية بنسلفانيا".

Thanks Mark. It’s all a continuation of the never ending Witch Hunt. Judge Brann, who would not even allow us to present our case or evidence, is a product of Senator Pat “No Tariffs” Toomey of Pennsylvania, no friend of mine, & Obama - No wonder. 900,000 Fraudulent Votes! https://t.co/17rk2KsUPs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

وكتب ترامب تعليقا على هذه التغريدة، قال فيه : "شكرا مارك. هذا كل استمرار للمطاردة التى لا تنتهى. القاضى بران، الذى لم يسمح لنا حتى بتقديم قضيتنا أو أدلتنا، هو نتاج أوباما والسيناتور بات تومى من بنسلفانيا الرافض للتعريفة الجمركية. وليس صديقا لى،لا عجب. 900 ألف صوت بالاحتيال".

ووضع تويتر على هذه التغريدة إشعار بأن مزاعم الاحتيال فى الانتخابات محل نزاع.

وكتب ترامب تغريدة أخرى قال فيه أنه سيتم الاستنئاف، فى إشارة إلى هذا الحكم.

وكان القاضى الفيدرالى ماثيو بران قد رفض دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التى تم الادلاء بها عبر البريد فى ولاية بنسلفانيا. ووصف هذا الحكم بأنه أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التى خسرها أمام الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن. وأشار القاضى إلى أن هذه القضية بها حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات.



