ترامب: لا يمكن قبول نتائج انتخابات أجريت بمئات الآلاف من الأصوات المزورة

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم اقراره بنتيجة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الفائز جو بايدن بسبب ما اعتبره مئات الآلاف من الأصوات المزورة التى يمكنها قلب الانتخابات، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " لا يمكن قبول نتائج الانتخابات التى أجريت بمئات الآلاف من الأصوات المزورة، وما حدث هو ما يكفى لقلب الانتخابات بسهولة".



ترامب على تويتر

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى تعليقه على نتيجة الانتخابات: " كان هناك مئات الآلاف من الأصوات التى تم الإدلاء بها حيث لم يُسمح لمراقبى الاستطلاعات الجمهوريين بـ "المشاهدة"، ولا حتى المسموح لهم فى غرف العد. وبالمثل مع الاقتراع المزيف وتصويت الأموات".

وهاجم دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب، منتقدا قيامه بالبدء فى تشكيل إدارته بالوقت الحالى رغم عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر": "لماذا يشكل جو بايدن مجلس الوزراء بهذه السرعة بينما وجد المحققون التابعون لى مئات الآلاف من الأصوات المزورة، بما يكفى "لقلب" 4 ولايات على الأقل، وهذا بدوره كافٍ للفوز فى الانتخابات؟ نأمل أن يكون لدى المحاكم أو الهيئات التشريعية شجاعة لفعل ما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. العالم يشاهد".

وفى وقت سابق، رفضت المحكمة الفيدرالية بولاية بنسيلفانيا الأمريكية دعوى قضائية لفريق دونالد ترمب القانونى لمنع المصادقة على نتائج فرز الأصوات بالولاية.

ورفض القاضى الاتحادى، ماثيو بران، الدعوى التى أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التى تم الإدلاء بها عبر البريد فى ولاية بنسلفانيا، حيث وصف القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".