تأجيل محاكمة متهم بخطف مواطنة وهتك عرضها بالبساتين لـ26 ديسمبر

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "تلاوي .م"، بخطف المجني عليها "ه.ع"، وذلك بطريق التحايل بأن حال قيادته المركبة التي تحمل لوحات معدنية رقم " ر ع 6375" أجرة، وما أن أبصرها آمنة بالطريق فأوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة، فاصططحبها إلي مكان نائي بعيدا عن أعين الناس ، قاصدا من ذلك تنفيذ مأربه الشيطاني.

وأضاف قرار الإحالة انه في ذات الزمان والمكان، أدعى تعطل المركبة ثم قام بإشهار السلاح الأبيض "سكين"، مهددا إياها فأحدث الرعب في نفسها المطمئنة وتمكن من شل مقاومتها وحركتها وقام بهتك عرضها.