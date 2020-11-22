بومبيو: سياسة أمريكا ثابتة حتى وإن تغير الرئيس فى البيت الأبيض

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتقديم المساعدات اللازمة فى الشرق الأوسط، موضحا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات التي تقدمها بشكل مستمر.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال لقاءه مع قناة العربية، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة حتى وإن تغير الرئيس في البيض الأبيض، في إشارة إلى تغير إدارة دونالد ترامب بعد فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأوضح مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية، عملت على القضاء على داعش في سوريا والعراق.