بورصة مسقط الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة مسقط، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.11% رابحاً 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8588.17 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% رابحاً 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2324.68 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحاً 21.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4934.728 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 717.674 مليار درهم.

وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.45% رابحاً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.54 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.620 نقطة، وذلك في أول جلسة تداول بعد إجازة العيد الوطني الخمسين.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بمستهل جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8588.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.02% خاسراً 614.03 نقطة ليغلق عند مستوى 19719.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 452.2 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.22%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%.

وقفز 102 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "باتك" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.94%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 4.40%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.62%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.55%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 594.3 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحاً 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2324.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 109 مليون سهم محققة ما قيمته 146 مليون درهم من خلال تنفيذ 2257 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.17%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.55%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.06%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.58%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 31.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% رابحاً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 559.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.01%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.45%، مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، فيما تراجع سهمي شركة ناس، بنك البحرين الوطني بنسبة 9.30%، 0.32%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 13.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5540.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 14.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6133.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 12.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4364.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحاً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4482.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 111.4 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6956 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها العقار بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.31%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.80%، يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.54%، ثم سهم شركة رمال الكويت بنسبة 8.67%، فيما تصدر سهم شركة الشعبية الصناعية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.98% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.60%، ثم سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 4.99%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 21.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4934.728 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 717.674 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 86.5 مليون سهم، بقيمة 388 مليون درهم، عبر تنفيذ 2379 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.58%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.81%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.37%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.33%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 82.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.69%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.620 نقطة، وذلك في أول جلسة تداول بعد إجازة العيد الوطني الخمسين، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 660.8 ألف ريال عبر تنفيذ 284 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 1.68%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 1.19%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "بنك ظفار" بنسبة 3.77%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 2.56%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 95.2 ألف ريال عماني.