بدء إغلاق كوبرى "6" جزئيا بطريق الواحات لصيانة الفواصل العرضية

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت إدارة المرور، منذ قليل "فى الثامنة صباحا" كوبرى "6" بطريق الواحات فى نطاق مدينة 6 أكتوبر المنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة جزئيا، لصيانة الفواصل العرضية ضمن خطة تطوير طريق الواحات بواسطة شركة المقاولون العرب.

ويستمر الإغلاق الجزئى للكوبرى أسبوعيا، حيث تنتهى الأعمال الخميس المقبل، وتكون الأعمال من الساعة 8 صباحآ وحتى 8 مساءا طوال فترة الأعمال دون تعطيل لحركة المرور.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.