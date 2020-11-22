بايدن: أول تعيين فى الإدارة الأمريكية الجديدة سيعلن الثلاثاء المقبل

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن أول تعيين في الإدارة الأمريكية الجديدة ، سيعلن يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل ، وذكرت صحيفة ذا ريبابلك الأمريكية، فى وقت سابق ، إن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن ، لن تكون تكرارا لسياسة باراك أوباما، الذى عمل بايدن نائبا له لثمانية سنوات.

وأضافت الصحيفة، أنه عندما يتولى بايدن ، منصبه فى يناير القادم، فإن بعض التغييرات الكبيرة الأولى التى سيجريها ستكون فى السياسة الخارجية، وهو المجال الذى يستطيع الرئيس أن يتحرك فيه دون طلب سماح من الكونجرس، ووعد بايدن، باتخاذ إجراءات سريعة لإظهار أن أمريكا قد عادت، بحسب ما قال، قاصدا أمريكا ما قبل ترامب التى تعاملت مع حلفائها القدامى كأصدقاء وليس كخصوم.