بالأرقام.. إنجازات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

1- 15.2% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالى الماضى
2- 30 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى للإنترنت 2019 و33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمى للشركات الصغيرة بقيمة 90 مليون جنيه
3- 500 متدرب فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة للشركات الصغيرة والمتوسطة
4- 100 ألف شاب تستهدف الدولة تدريبهم عبر منحة مجانية بمبادرة «مستقبلنا رقمى»
5- 50 ألف متدرب إجمالى الملتحقين بمبادرة «مستقبلنا رقمى»
6- 10 آلاف خريج من مختلف مستويات التدريب بمبادرة مستقبلنا رقمى
7- 141 ألف متدرب بمنصة « مهارة تك» فى خمسة شهور بدلا من 6 آلاف
8- 27381 تقدموا للمبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل»
9- 5094 شابا تخرج من مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»
10- 33804 دورة تدريبية للخريجين والمتدربين الحاليين بمبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»
11- 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى تستهدف الوزارة تدريبهم بمبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»
12- 3500 شاب تم تدريبهم بمبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» من 18 دولة أفريقية
13- 28 شركة ناشئة تم تأسيسها ضمن مبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»
14- 5 آلاف منحة تدريبية مجانية معتمدة على منصة التدريب العالمية «كورسيرا»
15- 2 مليار تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة
16- 5.5 مليار جنيه سددتها فودافون من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%
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