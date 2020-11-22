اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:00 م
خالد صلاح
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بالأرقام.. إنجازات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:22 م
بالأرقام.. إنجازات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا إنجازات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

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1- 15.2% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالى الماضى 

2- 30 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى للإنترنت 2019 و33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمى للشركات الصغيرة بقيمة 90 مليون جنيه 

3- 500 متدرب فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة للشركات الصغيرة والمتوسطة

4- 100 ألف شاب تستهدف الدولة تدريبهم عبر منحة مجانية بمبادرة «مستقبلنا رقمى» 

5- 50 ألف متدرب إجمالى الملتحقين بمبادرة «مستقبلنا رقمى»

6- 10 آلاف خريج من مختلف مستويات التدريب بمبادرة مستقبلنا رقمى 

7- 141 ألف متدرب بمنصة « مهارة تك» فى خمسة شهور بدلا من 6 آلاف 
 
8- 27381 تقدموا للمبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» 
 
9- 5094 شابا تخرج من مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»
 
10- 33804 دورة تدريبية للخريجين والمتدربين الحاليين بمبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»
 
11- 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى تستهدف الوزارة تدريبهم بمبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» 
 
12- 3500 شاب تم تدريبهم بمبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» من 18 دولة أفريقية 
 
13- 28 شركة ناشئة تم تأسيسها ضمن مبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»
 
14- 5 آلاف منحة تدريبية مجانية معتمدة على منصة التدريب العالمية «كورسيرا»
 
15- 2 مليار تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة
 
16- 5.5 مليار جنيه سددتها فودافون من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%
 
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