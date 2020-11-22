وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 501 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 132 ألفا و726 وفاة.

وأشارت الصحة الهندية، إلى وجود 440 ألفا و962 حالة إصابة نشطة بالفيروس في البلاد حتى الآن، موضحة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة 8 ملايين و521 ألفا و617 شخصا.



